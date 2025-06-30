Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Depremden etkilenen illeri ilgilendiriyor! Süre 30 Eylül'e uzatıldı

Depremden etkilenen illeri ilgilendiriyor! Süre 30 Eylül'e uzatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Depremden etkilenen illeri ilgilendiriyor! Süre 30 Eylül&#039;e uzatıldı
Deprem, Vergi, Mükellef, Kahramanmaraş, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki mükelleflerin e-defter oluşturma ve yükleme süresi 30 Eylül’e kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) konuya dair Vergi Usul Kanunu sirküleri, internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Buna göre, deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerle, mükellefiyet kaydı belirtilen yerler dışında olmakla birlikte söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi olan 6 Şubat 2023 itibarıyla "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" bulunması dolayısıyla mücbir sebep kapsamında değerlendirilen ve mücbir sebep hali 30 Kasım 2024'te sona eren mükelleflerden e-defter uygulamasına dahil olanların dosyaları ile ilgili işlemlerinin süreleri yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, söz konusu kesim tarafından, 30 Haziran, 10 Eylül ve 15 Eylül gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma, imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken defter ve beratların yüklenme süresi 30 Eylül gün sonuna kadar uzatıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırıyor! Trump kararnameye imza atacakGodzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ne, oyuncuları kim? IMDB puanı araştılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerkük'te Türkmen protestoları yükseliyor - GündemKerkük'te Türkmen protestoları yükseliyorHakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem! İşte son dakika veriler - GündemBir ilde korkutan deprem! 4,4 şiddetinde sallandılarCumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için adresi verdi: "Liderleri Ankara'da ağırlayacağız" - GündemErdoğan NATO zirvesi için adresi verdiSeferihisar'da alevler mahalleye çok yaklaştı! AFAD ve jandarma anons yaptı: "Evlerinizi terk edin" - GündemAFAD ve jandarma anons yaptı: 'Evlerinizi terk edin'Flash Haber TV satıldı mı? TMSF'den net açıklama - GündemFlash Haber TV satıldı mı? TMSF'den net açıklamaYenidoğan Çetesi davasında Kadan bebeğin annesi konuştu! Fırat Sarı'dan pes dedirten savunma: "Bebek katili olduk, tapeleri biz de dinleseydik" - Gündem"Bebek katili olduk, tapeleri biz de dinleseydik"
Sonraki Haber Yükleniyor...