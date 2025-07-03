Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle, benzin, motorin ve LPG'de geleecek zam oranları da belli olacak. 6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 14,61 seviyesinde çıkması durumunda benzine 2,10 TL, motorine 1,97 TL, LPG’ye ise 1,61 TL zam yapılacağı tahmin ediliyor. Peki, Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel piyasalarsaki hareketlilikle beraber güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini almaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak olan Yİ-ÜFE oranları merak konusu oldu. Bu oranlarla beraber benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatlarının değişmesi bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 14,61 seviyesinde gerçekleştiği takdirde, benzine 2,10 TL, motorine 1,97 TL, LPG’ye ise 1,61 TL zam gelmesi planlanıyor.

3 Temmuz tarihinde şu an için benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. 6 aylık enflasyonun bugün açıklanmasının ardından akaryakıta zam gelmesi planlanıyor.

3 TEMMUZ 2025 İTİBARIYLA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 48.93 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 48.79 TL

Motorin: 50.13 TL

LPG: 24.49 TL

ANKARA

Benzin: 49.61 TL

Motorin: 51.10 TL

LPG: 24.99 TL

İZMİR

Benzin: 49.93 TL

Motorin: 51.43 TL

LPG: 24.94 TL