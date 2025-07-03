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Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Benzin, motorin ve LPG&#039;ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor
Akaryakıt, Benzin, Motorin, LPG, Enflasyon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle, benzin, motorin ve LPG'de geleecek zam oranları da belli olacak. 6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 14,61 seviyesinde çıkması durumunda benzine 2,10 TL, motorine 1,97 TL, LPG’ye ise 1,61 TL zam yapılacağı tahmin ediliyor. Peki, Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel piyasalarsaki hareketlilikle beraber güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini almaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak olan Yİ-ÜFE oranları merak konusu oldu. Bu oranlarla beraber benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatlarının değişmesi bekleniyor.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 1. Resim

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM NE ZAMAN GELECEK? 

6 aylık Yİ-ÜFE’nin yüzde 14,61 seviyesinde gerçekleştiği takdirde, benzine 2,10 TL, motorine 1,97 TL, LPG’ye ise 1,61 TL zam gelmesi planlanıyor.

3 Temmuz tarihinde şu an için benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. 6 aylık enflasyonun bugün açıklanmasının ardından akaryakıta zam gelmesi planlanıyor.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 2. Resim

3 TEMMUZ 2025 İTİBARIYLA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 48.93 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 25.09 TL

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 3. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 48.79 TL
Motorin: 50.13 TL
LPG: 24.49 TL

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 4. Resim

ANKARA

Benzin: 49.61 TL
Motorin: 51.10 TL
LPG: 24.99 TL

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 5. Resim

İZMİR

Benzin: 49.93 TL
Motorin: 51.43 TL
LPG: 24.94 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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