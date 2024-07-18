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Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi! Taksit ödemelerinde büyük indirim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Kurum&#039;dan TOKİ müjdesi! Taksit ödemelerinde büyük indirim
Çevre Ve Şehircilik Bakanı, Enflasyon Oranı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alanlara güzel bir haber verdi. Normalde memur maaş artışına göre yükseltilen TOKİ taksitlerinin bu yıl enflasyon oranına göre düzenlendiğini belirten Kurum, "Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksit ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, TOKİ'den ev alanları yakından ilgilendiren bir düzenlemeye imza attıklarını belirtti.

BU YIL ENFLASYONA GÖRE DÜZENLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, normalde memur maaş artışına göre yükseltilen taksit ödemelerinin bu yıl enflasyon oranında artırıldı. Böylece TOKİ taksit ödemeleri yarı yarıya azalmış oldu. 

Bakan Kurum konu hakkında şunları söyledi: 

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. 

"VATANDAŞIMIZA YÜZDE 50 ORANINDA KATKI SAĞLADIK"

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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