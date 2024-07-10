Önce Naci Görür sonra Osman Bektaş uyardı! "Malatya deprem tehdidi altında"
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya'da peş peşe meydana gelen depremlerin neden olduğu korku ve panik yer bilimci Osman Bektaş'ın açıklamalarıyla arttı. Bektaş, Malatya'nın ciddi deprem tehlikesi altında bulunduğunu ifade edip dört tarafının aktif faylarla çevrildiğini söyledi. Naci Görür de stres transferlerinin gerçekleştiğini ve depremlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.
Dün Türkiye önce Muğla ardından Malatya'dan gelen deprem haberleriyle panik yaşadı. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,69 kilometre olarak ölçüldü.
Artçılarla sık sık sarsılan Malatya'daki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
"CİDDİ DEPREM TEHLİKESİ VAR"
Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğuna dikkat çeken Bektaş, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtti. Bektaş, "Malatya ciddi deprem tehlikesi altında" uyarısında bulundu. Deprem uzmanı paylaşımında şunları kaydetti:
1- Malatya Ovasının dört tarafı Doğu Anadolu Fay Sistemine ait aktif faylarla çevrilidir.
2- Bu faylar 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti ile yüklenmişlerdir.
3- Deprem tahmini doğruluğu yüzde 60 ise; Malatya ciddi deprem tehlikesi altındadır.
NACİ GÖRÜR: DİKKATLİ OLUN
Daha önce Malatya'daki 4.5'lik deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "dikkatli olunmalı" uyarısında bulunmuştu. Görür, "Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi