Önce Naci Görür sonra Osman Bektaş uyardı! "Malatya deprem tehdidi altında"

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2024 10:56 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme:

Malatya, Deprem, Haber

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Malatya'da peş peşe meydana gelen depremlerin neden olduğu korku ve panik yer bilimci Osman Bektaş'ın açıklamalarıyla arttı. Bektaş, Malatya'nın ciddi deprem tehlikesi altında bulunduğunu ifade edip dört tarafının aktif faylarla çevrildiğini söyledi. Naci Görür de stres transferlerinin gerçekleştiğini ve depremlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.