Naci Görür'den çok konuşulacak deprem çıkışı! O şehri uyardı, biz de biteriz

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "depremler ne zaman bitecek?" sorusuna çok konuşulacak cevap verdi. Depremin bitmesinin dünyanın ölümü anlamına geldiğini söyleyen Görür, Mardin'i deprem konusunda uyardı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan her şiddetli artçı 6 Şubat korkusunu yeniden alevlendirirken, deprem uzmanı Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Naci Görür, "depremler ne zaman bitecek?" sorusuna cevap verdi. Görür, Mardin'i deprem konusunda uyardı.

DEPREMLER BİTERSE BİZ DE BİTERİZ

Görür şunları söyledi:

"Bize, 'Bu depremler ne zaman bitecek' diye soruyorlar. Bazen teyzeler ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz.

DÜNYA YAŞAMAZ ÖLÜR

Dünya yaşamaz, ölü bir gezegen haline gelir. Deprem, dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır.

O ŞEHRİ DEPREM KONUSUNDA UYARDI

Mardin'in hem komşularının depremlerinden hem de kendi içinde olabilecek küçük depremlerden etkilenebileceğini, bunun için de yönetiminin hazır olması gerektiğini, halkın eğitilmesi gerektiğini, altyapının gözden geçirilmesi gerektiğini, ekosistem ve çevresine dikkat edilmesi gerektiği anlattım.

Mardin Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri. Her yerinden tarih fışkırıyor. Bu kenti ranta kurban etmemek lazım.