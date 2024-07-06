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Muğla'nın ardından bir deprem de Malatya'da 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla&#039;nın ardından bir deprem de Malatya&#039;da 

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'da meydana gelen 3.6 depremin ardından bir deprem de Malatya'da oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi 3.2 ile sallandı. 

Türkiye'nin hem batısı hem de doğusunda depremler olmaya devam ediyor. Sabah saat 10.09'da Muğla'da meydana gelen depremin ardından bir sarsıntı da Malatya'da oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi sabah saatlerinde 3.6 ile sallandı. Saat 11.29'da ise Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem yerin 7 km altında meydana geldi. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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