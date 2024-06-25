Balık tutmaya giden yaşlı adamın feci ölümü!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Haziran 2024 05:00 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 05:06 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Haber Isparta'dan geldi. Balık tutmak için Eğirdir Gölü kıyısına giden 74 yaşındaki Şakir Demirkol, hareketsiz halde bulundu. Vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi, olay yerine gelen sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.