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Balık tutmaya giden yaşlı adamın feci ölümü!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balık tutmaya giden yaşlı adamın feci ölümü!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Haber Isparta'dan geldi. Balık tutmak için Eğirdir Gölü kıyısına giden 74 yaşındaki Şakir Demirkol, hareketsiz halde bulundu. Vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi, olay yerine gelen sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eğirdir Gölü'nün Gelendost ilçesi Yenice köyü Söğütler mevkisinde göl kıyısında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, göl kenarında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

BALIK TUTMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU

Yapılan incelemede cesedin Yenice köyündeki evinden sabah göle balık tutmaya giden Şakir Demirkol (74) olduğu tespit edildi. Demirkol'un cenazesi, otopsi işlemleri için Gelendost Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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