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Balıkesir Gömeç'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Orman Yangını, Sıcak Hava, Balıkesir, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarında artış yaşandı. Özellikle Akdeniz ve Ege'de ormanlar alevlere teslim olurken, yeni yangın haberi Balıkesir'den geldi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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