Balıkesir Gömeç'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarında artış yaşandı. Özellikle Akdeniz ve Ege'de ormanlar alevlere teslim olurken, yeni yangın haberi Balıkesir'den geldi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Balıkesir'in Gömeç ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı