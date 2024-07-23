Balıkesir Gömeç'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.