Adana Feke’de çıkan orman yangını için havadan da çalışma sürüyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2024 15:59 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 16:04 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

23 Temmuz Salı günü Adana'da çıkan orman yangınında dumanların yükselmesi vatandaşları endişelendirirken neden ve nerede çıktığı merak edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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