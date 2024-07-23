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Adana Feke’de çıkan orman yangını için havadan da çalışma sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adana, Feke, Orman Yangını, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Temmuz Salı günü Adana'da çıkan orman yangınında dumanların yükselmesi vatandaşları endişelendirirken neden ve nerede çıktığı merak edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangınla ilgili son durum bilgisi paylaşılırken ekipler çalışmalara devam ediyor. Vatandaşların endişelendiği orman yangını söndürüldü mü araştırılırken ekipler olay yerine geldi.

ADANA FEKE'DE ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

23 Temmuz günü Adana'da çıkan yangına havadan da destek sağlanırken Feke'ye bağlı Akkaya Mahallesi'nde çıktı.

Dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplere ihbarda bulunurken ekipler olay yerinde söndürme işlemlerine devam ediyor.

Adana Feke’de çıkan orman yangını için havadan da çalışma sürüyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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