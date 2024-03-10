Balıkesir merkezli dev operasyonda bir suç örgütü daha çökertildi!

Çetelere MAHZEN darbesi! Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda çok sayıda örgüt üyesi de yakalandı, işte detaylar...

Güvenlik güçlerimiz çetelerle mücadelesine hız kesmeden devam etti. Operasyonlara her geçen gün bir yenisi eklendi. Son olarak Balıkesir merkezli 4 ilde “MAHZEN-8” operasyonları düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerine Mahzen-8 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

BİR SUÇ ÖRGÜTÜ DAHA YOK EDİLDİ

Operasyonlarda elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

"ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."