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Balıkesir'deki Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin önemli yerlerinden biri olan Kazdağı Milli Parkı'na düşen yıldırım nedeniyle bölgede yangın çıktı. Uçak ve helikopterler alevleri söndürmek için müdahalede bulunuyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kazdağı Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi neticesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Örtü yangını şeklinde devam eden yangına 6 uçak ve 4 helikopter müdahale ediyor.

Balıkesir'deki Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor - 1. Resim

6 UÇAK VE 4 HELİKOPTER ÇALIŞIYOR

Edremit ilçe sınırları içinde bulunan Kazdağı Milli Parkı Sarıkız mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıktığı düşünülen orman yangınına müdahale ediliyor. Kuru kütük ve örtü yangını şeklinde devam eden yangına, 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale sürerken, 12 arazöz de yangının büyümesini önlemek için dağlar içinde görev yapıyor.

Balıkesir'deki Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor - 2. Resim

Öte yandan, yangının Kazdağları'nın zirvesine yakın noktada çıktığı ve karadan ulaşım imkanının zor olduğu öğrenilirken, havadan müdahaleye katılan uçak ve helikopter sayısının artması ile kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor.

Balıkesir'deki Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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