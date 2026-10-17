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‘Balina James’in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: 7 milyon dolar, mücevherler... Evinde yok yok!

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştiren ve INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarılan Richard James Schueler'in yakalandığı operasyonun detaylarını açıkladı.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarılan Richard James Schueler'in İstanbul'da yakalanmasına ilişkin operasyonun detaylarını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Gürlek, "Türkiye, sınır aşan suçların ve aranan şüphelilerin sığınağı olmayacaktır! Ülkemizin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer hâline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek
Başlık ResmiAdalet Bakanı Akın Gürlek

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Açıklama şöyle devam etti: "ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

‘Balina James’in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: 7 milyon dolar, mücevherler... Evinde yok yok!
Başlık Resmi‘Balina James’in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: 7 milyon dolar, mücevherler... Evinde yok yok!

KENDİSİ VE EŞİ DAHİL 5 KİŞİ GÖZALTINDA

14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

‘Balina James’in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: 7 milyon dolar, mücevherler... Evinde yok yok!
Başlık Resmi‘Balina James’in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: 7 milyon dolar, mücevherler... Evinde yok yok!

MİLYONLARCA DOLAR, ONLARCA TELEFON, MÜCEVHER VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda;

- 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL,
- 6 soğuk cüzdan,
- Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati,
- 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar,
- 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı,
- 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

‘Balina James’in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: 7 milyon dolar, mücevherler... Evinde yok yok!
Başlık Resmi‘Balina James’in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: 7 milyon dolar, mücevherler... Evinde yok yok!

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam etmektedir.

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MİT ve Emniyet’ten nefes kesen operasyon! Dünyanın peşinde olduğu kripto dolandırıcısı ‘Balina James’ İstanbul’da yakalandı

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

‘Balina James’in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: 7 milyon dolar, mücevherler... Evinde yok yok!
Başlık Resmi‘Balina James’in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı: 7 milyon dolar, mücevherler... Evinde yok yok!

Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

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