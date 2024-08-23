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Baraj borusu patladı ortaya 'su dağı' çıktı! Karayolu trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait 2 binlik boru patlaması sonucu fışkıran su ortaya su dağına benzer görüntüler çıkardı. Patlayan su borusundan yükselen su seviyesi yaklaşık 10 metreye ulaştı. Patlama sonrası karayolu belirli bir süre trafiğe kapatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait 2 binlik boru patladı. Patlama sonrası fışkıran sular adeta su dağı gibi görüntüler oluşturdu.

Baraj borusu patladı ortaya 'su dağı' çıktı! Karayolu trafiğe kapatıldı - 1. Resim

Vezirköprü ilçesi Kızılcaören Mahallesi mevkiinde DSİ'ye ait baraj borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan akan sular bir süre Vezirköprü-Havza karayolunun trafiğe kapatılmasına yol açtı. Patlamada borudan fışkıran suların yüksekliği 10 metreyi buldu. Taşan sular hayatı olumsuz yönde etkiledi. Olay yerine intikal eden ekipler duruma müdahale ederek patlayan borunun suyunu kesti.
Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Onur İstanbul, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Baraj borusu patladı ortaya 'su dağı' çıktı! Karayolu trafiğe kapatıldı - 2. Resim

YOL TRAFİĞE KAPATILDI, ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Konuyla ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Gül, "Devlet Su İşleri'ne bağlı hatta bir arıza çıkması sebebiyle böyle durum gerçekleşti. Hastanemiz ve hiş hekimliğimiz ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok, sadece yaklaşık 10 dakika trafikte bir aksama olduktan sonra kontrol altına aldık. Herhangi bir sıkıntı olmaması için bütün ekipler var gücüyle çalıştı" dedi.

Patlayan 2 binlik boruda onarım çalışması başlatıldı.

Baraj borusu patladı ortaya 'su dağı' çıktı! Karayolu trafiğe kapatıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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