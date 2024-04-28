Baraj göletlinde kaybolan adam 17 gün sonra bulundu! Cesedi 35 metre derinlikten çıkarıldı

Ankara'da yaşayan 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken (35) bayram tatili için Adana'ya geldi. Bayramın ikinci günü Kavşak Bendi Barajı Göleti'ne giden Sarıtiken yüzerek karşıya geçmeye çalışırken kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen çok sayıda ekip arama çalışması başlattı. Haber 17 gün sonra geldi, talihsiz adamın cesedi 35 metre derinlikten çıkarıldı.

Ankara'da yaşayan Oktay Sarıtiken, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Adana'ya geldi. Bayramın ikinci günü Kavşak Bendi Barajı Göleti'nde balık tutan Sarıtiken daha sonra yüzerek karşıya geçmek istedi. Bir anda gözlerden kaybolan adamın yakınları paniğe kapıldı. Durum hemen yetkililere bildirildi, çok sayıda ekip 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken'i bulmak için harekete geçti.

17 GÜNDÜR ARANIYORDU ACI HABER GELDİ

Acı haber arama çalışmalarının 17. gününde geldi. Su altı robotları talihsiz adamın cansız bedenine ulaştı.

CESEDİ 35 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Jandarma ekipleri, su altı robotu ile gece saatlerinde yaptığı aramada Sarıtiken'in cesedini 35 metre derinlikte ve gölete girdiği yerden 100 metre açıkta buldu.

"ÇOK ŞÜKÜR CENAZEMİZE ULAŞTIK"

Muhtar Mızrak Acar 17 gündür bir haber almayı beklediklerini ifade ederek "Arama çalışması aralıksız sürdü. Çok şükür cenazemize ulaştık. Jandarma ekiplerine ve AKOM ekiplerine teşekkür ederiz Allah razı olsun” dedi.