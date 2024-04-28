Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Baraj göletlinde kaybolan adam 17 gün sonra bulundu! Cesedi 35 metre derinlikten çıkarıldı

Baraj göletlinde kaybolan adam 17 gün sonra bulundu! Cesedi 35 metre derinlikten çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da yaşayan 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken (35) bayram tatili için Adana'ya geldi. Bayramın ikinci günü Kavşak Bendi Barajı Göleti'ne giden Sarıtiken yüzerek karşıya geçmeye çalışırken kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen çok sayıda ekip arama çalışması başlattı. Haber 17 gün sonra geldi, talihsiz adamın cesedi 35 metre derinlikten çıkarıldı.

Ankara'da yaşayan Oktay Sarıtiken, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Adana'ya geldi. Bayramın ikinci günü Kavşak Bendi Barajı Göleti'nde balık tutan Sarıtiken daha sonra yüzerek karşıya geçmek istedi. Bir anda gözlerden kaybolan adamın yakınları paniğe kapıldı. Durum hemen yetkililere bildirildi, çok sayıda ekip 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken'i bulmak için harekete geçti. 

Baraj göletlinde kaybolan adam 17 gün sonra bulundu! Cesedi 35 metre derinlikten çıkarıldı - 1. Resim

17 GÜNDÜR ARANIYORDU ACI HABER GELDİ

Acı haber arama çalışmalarının 17. gününde geldi. Su altı robotları talihsiz adamın cansız bedenine ulaştı.

Baraj göletlinde kaybolan adam 17 gün sonra bulundu! Cesedi 35 metre derinlikten çıkarıldı - 2. Resim

CESEDİ 35 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Jandarma ekipleri, su altı robotu ile gece saatlerinde yaptığı aramada Sarıtiken'in cesedini 35 metre derinlikte ve gölete girdiği yerden 100 metre açıkta buldu. 

Baraj göletlinde kaybolan adam 17 gün sonra bulundu! Cesedi 35 metre derinlikten çıkarıldı - 3. Resim

"ÇOK ŞÜKÜR CENAZEMİZE ULAŞTIK"

Muhtar Mızrak Acar 17 gündür bir haber almayı beklediklerini ifade ederek "Arama çalışması aralıksız sürdü. Çok şükür cenazemize ulaştık. Jandarma ekiplerine ve AKOM ekiplerine teşekkür ederiz Allah razı olsun” dedi.

Baraj göletlinde kaybolan adam 17 gün sonra bulundu! Cesedi 35 metre derinlikten çıkarıldı - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gelin ve damadın en mutlu günü kana büründü! Başından vurularak öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelin ve damadın en mutlu günü kana büründü! Başından vurularak öldürüldü - GündemGelin ve damadın en mutlu günü kana büründü! Başından vurularak öldürüldüMalatya'da gece yarısı feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var... - GündemMalatya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndüKadıköy'de sıcak saatler! Apartmanın otoparkındaki arabalar yandı - GündemKadıköy'de bir apartmanın otoparkındaki arabalar yandı!Adıyaman halkı polis merkezine akın etti! Terör saldırısı sanıp yardıma koştular... - GündemAdıyaman halkı polis merkezine akın etti!PKK’dan TSK’ya kimyasal kumpas! Terör örgütünün kalleş planı deşifre oldu  - GündemPKK’dan TSK’ya kimyasal kumpasErdoğan'dan Libya Merkez Bankası Başkanı ile kritik görüşme - GündemErdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...