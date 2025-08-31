Bartın'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. Rüzgar ve zorlu arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

BARTIN VALİSİ BÖLGEDE

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor" ifadelerini kullandı.