Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bartın'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

Bartın'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bartın&#039;da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede
Bartın, Yangın, Orman Yangını, Ulus, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Küre Dağları Milli Parkı sınırlarına yakın olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bartın'ın Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. Rüzgar ve zorlu arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

Bartın'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede - 1. Resim

BARTIN VALİSİ BÖLGEDE

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bilim dünyası çalkalanıyor! 3.400 ışık yılı ötede kimyasal izler bulunduBarış Alper hangi takıma transfer olacak? Son dakika Galatasaray haberi, şartlar kabul edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu! Yaşlısı genci bidonla sırada - Gündem2025'in İzmir'inde çeşme kuyruğu!Denizli'deki orman yangını 3'üncü gününde! Müdahale sürüyor - GündemDenizli'deki orman yangını 3'üncü gününde! Müdahale sürüyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de kritik temaslar! Görüşmeler peş peşe geldi - GündemErdoğan'dan Çin'de kritik temaslarCumhurbaşkanı Erdoğan People’s Daily için yazdı! "Dünyamız bugün tarihin görmediği krizlerle sarsılıyor..." - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan People’s Daily için yazdıMobil internet hızımız 10 kat artacak! 5G için ihale ve hizmete başlama tarihi belli oldu - Gündemİnterneti 10 kat hızlı kullanacağız!Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem: 'Sıfır tolerans' için yeni yol haritası - GündemKadına şiddetle mücadelede yeni dönem
Sonraki Haber Yükleniyor...