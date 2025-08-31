Bartın'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede
Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Küre Dağları Milli Parkı sınırlarına yakın olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bartın'ın Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.
Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. Rüzgar ve zorlu arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.
BARTIN VALİSİ BÖLGEDE
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor" ifadelerini kullandı.
