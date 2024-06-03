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Başıboş köpek sorununa FETÖ eli! Kara propaganda faaliyeti başladı

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Başıboş köpek sorununa FETÖ eli! Kara propaganda faaliyeti başladı

Gündem Haberleri

Türkiye'nin uzun süredir çare aradığı "başıboş sokak köpekleri" sorununa yönelik atılacak adımları FETÖ'nün engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Terör örgütünün yayın organı, öne sürülecek kanun teklifine karşı çıktı.

Türkiye'de birçok çocuk, kadın ve yaşlının ölümüne yol açan "başıboş sokak köpeği" sorunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak kabine toplantısının ana gündemini oluşturuyor.

Başıboş köpek sorununa yönelik kanun teklifinin AK Parti tarafından meclise sunulacağı şu sıralarda, terör örgütü FETÖ'nün yayın organı kara propaganda faaliyeti yürütüyor.

Başıboş köpek sorununa FETÖ eli! Kara propaganda faaliyeti başladı - 1. Resim

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANINDA KARA PROPAGANDA

Haber7'ye göre FETÖ’nün firari isimleri tarafından yönetilen Tr724'te, başıboş sokak köpeği sorununun çözümünü engelleyecek yazılar yayımlanıyor.

Tr724'te bir FETÖ’cü “‘Merhametsiz’ AKP: Adım adım katliama…” başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıda yasa ile birlikte köpeklerin katledileceği yalanı öne sürüldü.

Başıboş köpek sorununa FETÖ eli! Kara propaganda faaliyeti başladı - 2. Resim

YA ÖLEN ÇOCUKLAR NE OLACAK?

Başıboş köpek tehdidinin bulunmadığı ülkeleri örnek gösteren FETÖ’cüler, başıboş köpekler tarafından öldürülen çocuklar, yaşlılar ve kadınlarla ilgili tek bir satır yazmadı.

Başıboş köpek sorununa FETÖ eli! Kara propaganda faaliyeti başladı - 3. Resim

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