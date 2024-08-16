Başıboş sokak köpeğinin ısırdığı turist İBB'ye dava açtı

İstanbul Yenikapı Metro İstasyonu'nda 2023 yılında sahipsiz köpek tarafından ısırılan İrlandalı turist, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) dava açtı. İrlandalı turist, 902 avro hastane masrafı ile 500 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Tatil amacıyla 2023 yılında İstanbul'a gelen İrlandalı turist Samuel Grzywna, Yenikapı Metro İstasyonu'nda sahipsiz köpek tarafından ısırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, turisti hastaneye kaldırdı ve Grzywna'nın tedavisi burada yapıldı.

İBB'YE DİLEKÇE GÖNDERDİ

Tetanos ve kuduz aşısı yaptıran Grzywna, daha sonra avukatı aracılığıyla İBB'ye maddi ve manevi tazminat talebiyle dilekçe gönderdi.

Dilekçede, Grzywna'nın belediye bünyesinde hizmet veren Yenikapı Metro İstasyonu'nda sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradığı ve feci şekilde ısırılarak yaralandığı belirtildi.

Grzywna'nın kuduz olma riskiyle karşı karşıya kaldığına değinilen dilekçede, "Tatil amacıyla geldiği metropol bir şehir olan ve bütün dünyadaki turistler için bir çekim merkezi olan İstanbul'da böylesine bir olayla karşılaşmasından ötürü tatilini yarıda keserek yaşadığı ülke olan İrlanda'ya geri dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

902 AVRO HASTANE MASRAFI, 500 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

İrlandalı Grzywna'nın uğradığı zararın Anayasa'nın 125. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında İBB tarafından karşılanmasının istenildiği dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, sahipsiz hayvanların kontrolünün ve bunların tehlikelerine yönelik tedbir alınması bakımından belediyelerin sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bulunduğu izahtan varestedir. Belediyeniz bu yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi ayrıca aktif bir davranışta bulunarak sokak hayvanlarının toplu ulaşım birimlerine girmesine müsaade etmesi nedeniyle müvekkilin köpek saldırısında yaralanmasına neden olmuştur.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suretiyle hizmetin kötü veya geç işlemesi ya da gereği gibi işlememesi sonucunda bir zarar meydana geldiğinde idarelerin hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen bu zararları tazmin etmeleri gerekmekte olup bu doğrultuda 500 bin lira manevi tazminat ile birlikte müvekkilimizin, idarenizin kusurlu davranışı sebebiyle yaşamış olduğu bu olaydan sonra tedavi maksadıyla yapmış olduğu 902 avro tutarındaki masrafların tazminini talep etmekteyiz.”

İBB TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde dilekçeye cevap verildi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na atıfta bulunulan yazıda, "Sahipsiz hayvanların süresiz şekillerde bakımevlerinde tutulması söz konusu olmadığından, hayvan bakımevlerinde rehabilitasyon işlemi tamamlanan hayvanlar, sahiplendirilmezse öncelikle alındığı ortama bırakılmaktadır. Sahipsiz hayvanların kent içerisinde insanlarla birlikte yaşamını sürdürmesi kanunla belirlenmiş bir husus olmakla birlikte belediyelerce kısırlaştırma, aşılama, işaretleme, kayıt altına alma gibi rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir." denildi.

Ayrıca yazıda, sahipsiz hayvanlardan kaynaklı ısırma vakası yaşanması ve ALO 153 Çözüm Merkezi'ne anlık bildirim yapılması halinde müşahede işlemi için gerekli değerlendirmelerin yapıldığına değinildi.

MAHKEME İBB'DEN SAVUNMA İSTEDİ

İBB'nin tazminat ve hastane masraflarının karşılanması talebini reddetmesi üzerine İrlandalı turist Samuel Grzywna, İBB hakkında dava açtı. Bunun üzerine İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, İBB'den olayla ilgili savunma istendi.