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Haberler > Gündem > Başkan adayı halaya girdi, makam aracı cayır cayır yandı!

Başkan adayı halaya girdi, makam aracı cayır cayır yandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı’nın park halindeki makam cayır cayır yandı. Olay anında açıklama yapan Atilla Subaşı, "Gençlerle halaya katılayım dedi, 5 dakika sonra araç yandı' dedi. Yangın kısa sürede söndürülürken lüks araç ise kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı, Osmangazi'de Santral Garaj Mahallesi'ndeki meydanda etkinlik yapan gençleri ziyarete gitti.

Başkan adayı halaya tutuştu, makam aracı cayır cayır yandı - 1. Resim

Nevruz kutlamaları için gençlerle halaya katılan Subaşı'nın eğlencesi çok kısa sürdü. 5 dakika sonra aracının yandığı haberi ile şaşkına döndü. 

Başkan adayı halaya tutuştu, makam aracı cayır cayır yandı - 2. Resim

Programa katılan vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. Canlarını zor kurtaran çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Başkan adayı halaya tutuştu, makam aracı cayır cayır yandı - 3. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri facianın önüne geçti.

Başkan adayı halaya tutuştu, makam aracı cayır cayır yandı - 4. Resim

YANGIN ANI KAMERADA 

Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, vatandaşların faciadan döndüğü araç yangını kameraya anbean yansıdı.

Başkan adayı halaya tutuştu, makam aracı cayır cayır yandı - 5. Resim

"HALAY ÇEKEYİM DEDİM ARAÇ YANDI"

Soğutma çalışmalarının tamamlamasının ardından açıklama yapan başkan adayı Atilla Subaşı, “Seçim çalışmaları çerçevesinde her belediye başkanı gibi gençlerin etkinliğine katılmak için geldim. Tam halaya katıldım, şoför koşarak bana doğru geldi ve 'Başkanım araç yandı' dedi. 5 dakika içinde bu araç nasıl yanabilir. Şüphelendiğimiz kimse yok, ama olayın sebebini araştıracağız.” şeklinde konuştu.

Başkan adayı halaya tutuştu, makam aracı cayır cayır yandı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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