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Başörtülü hâkim istemeyen avukata beraat: Yasal unsur yokmuş

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Başörtülü hâkim istemeyen avukata beraat: Yasal unsur yokmuş
Başlık ResmiBaşörtülü hâkim istemeyen avukata beraat: Yasal unsur yokmuş

Başörtülü hâkimler için reddihâkim talebinde bulunan avukat Alperen D., “görevi kötüye kullanma” ve “dinî değerleri aşağılama” suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Ankara’da başörtülü hâkimler için ‘reddihâkim’ talebinde bulunan avukat Alperen D’nin, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama’ suçlarından yargılandığı davada, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

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Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasında Alperen D’nin her iki suçtan beraatine oy birliğiyle karar verdi.

Avukat Alperen D., 14 Mayıs 2024’te Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir uyuşturucu ticareti davasında tutuklu sanığın avukatı olarak katılmıştı.

İddianamede, D’nin, mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasını laiklik ilkesine aykırı bulduğunu belirterek, reddihâkim talebinde bulunduğu aktarıldı.

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