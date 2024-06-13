Bayram başlamadan trafik başladı! Şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyor. Bayramın başlamasına daha 1 gün var ancak trafiği şimdiden başladı. Bayram öncesi binlerce kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde akın etti. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bodrum'da trafik durma noktasına geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü itibarıyla başlıyor. Kurban Bayramı'nın okulların tatil olduğu zamana denk gelmesiyle yerli turistler, bayramın başlamasını dahi beklemedi. Binlerce vatandaş şimdiden Bodrum'a akın etti. Kurban Bayramı tatiline 1 gün kala Bodrum'da trafik kuyrukları oluşmaya başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Tatile 1 gün önceden araçlarıyla gelen 2'inci konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turist Bodrum'da trafiği durma noktasına getirdi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri canla başla çalışmaya başladı.

SICAKTA SÜRÜCÜLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Özellikle ana yolda oluşan trafik kuyruğu dikkatlerden kaçmadı. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı.

İLÇENİN NÜFÜSU 1 MİLYONU BULACAK

Kurban Bayramı tatili boyunca ilçenin nüfusunun 1 milyonu bulacağı ön görülüyor. Birçok otelin doluluk oranları yüzde 90'lara çıktığı da öğrenildi. Bodrum Kaymakamlığı ilçede güven ve huzuru sağlamak için ilçeye takviye polis getirttirdi. Bodrum Belediyesi saha ekiplerinin ise 24 saat esaslı çalışacağı öğrenildi. Uçak ve otobüs firmaları ise Bodrum'a ek sefer koydukları öğrenildi. İlçeye 24 saat içerisinde 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.