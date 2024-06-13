Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bayram başlamadan trafik başladı! Şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştu

Bayram başlamadan trafik başladı! Şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram başlamadan trafik başladı! Şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyor. Bayramın başlamasına daha 1 gün var ancak trafiği şimdiden başladı. Bayram öncesi binlerce kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde akın etti. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bodrum'da trafik durma noktasına geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü itibarıyla başlıyor. Kurban Bayramı'nın okulların tatil olduğu zamana denk gelmesiyle yerli turistler, bayramın başlamasını dahi beklemedi. Binlerce vatandaş şimdiden Bodrum'a akın etti. Kurban Bayramı tatiline 1 gün kala Bodrum'da trafik kuyrukları oluşmaya başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Tatile 1 gün önceden araçlarıyla gelen 2'inci konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turist Bodrum'da trafiği durma noktasına getirdi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri canla başla çalışmaya başladı.

Bayram başlamadan trafik başladı! Şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştu - 1. Resim

SICAKTA SÜRÜCÜLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Özellikle ana yolda oluşan trafik kuyruğu dikkatlerden kaçmadı. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı.

Bayram başlamadan trafik başladı! Şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştu - 2. Resim

İLÇENİN NÜFÜSU 1 MİLYONU BULACAK

Kurban Bayramı tatili boyunca ilçenin nüfusunun 1 milyonu bulacağı ön görülüyor. Birçok otelin doluluk oranları yüzde 90'lara çıktığı da öğrenildi. Bodrum Kaymakamlığı ilçede güven ve huzuru sağlamak için ilçeye takviye polis getirttirdi. Bodrum Belediyesi saha ekiplerinin ise 24 saat esaslı çalışacağı öğrenildi. Uçak ve otobüs firmaları ise Bodrum'a ek sefer koydukları öğrenildi. İlçeye 24 saat içerisinde 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kameralardan kaçamadılar! Midelerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktıMilli sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kameralardan kaçamadılar! Midelerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı - GündemYok artık! Midelerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktıİstanbul'da can pazarı! Eyüp'te çıkan yangında 20 kişi tahliye edildi - Gündemİstanbul'da can pazarı! Eyüp'te çıkan yangında 20 kişi tahliye edildiTürk halkı Filistin meselesine nasıl bakıyor? Areda Survey'den çarpıcı anket - GündemTürkiye BM dışında yeni yapıda hem fikirKuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim oldu - GündemKuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim olduKuduz riski taşıyan köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü ve şoför hakkında dava açıldı - GündemBuket Özgünlü hakkında dava açıldıBayramda yola çıkacaklar dikkat! 81 ile gönderildi, bu araçların trafiğe çıkış yasaklandı - GündemBu araçların trafiğe çıkış yasaklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...