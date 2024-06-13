Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 81 ile gönderildi, bu araçların trafiğe çıkış yasaklandı

Hiç gitmediği yerden trafik cezası yedi... Maaşını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Hiç gitmediği yerden trafik cezası yedi... Maaşını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmeyi planlayan vatandaşlar hafta sonunda yola çıkmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 il valiliğine, gönderdiği genelge ile tır, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır vasıtaların 14 Haziran saat 06.00'dan, 16 Haziran saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmalarını yasakladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü itibarıyla başlıyor. Birçok vatandaş bayram tatilini memleketinde geçirmek için yarın akşamdan itibaren yollara dökülecek. İçişleri Bakanlığı, bayramda trafiğin aksamaması, trafik kazalarının önüne geçişmesi amacıyla alınacak tedbirleri açıkladı.

Bakanlık, Cumartesi günü başlayacak tatil öncesinde 14-15 Haziran tarihlerinde büyükşehirlerden diğer tatil beldelerine taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşacağının altı çizdi.

Açıklamada 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00’e kadar alınacak tedbirler sıralandı.

Tır, kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.

İşte bayramda ağır vasıta araçların il il trafiğe çıkması yasak olduğu istikametler:

D100 karayolu ve Anadolu (O4) otoyolu Batı – Doğu istikametine;

• İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya ili katılımlarından,

• D575 karayolunda, Yalova ilinden itibaren,

• D650 karayolunda, Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren,

• D655 karayolunda, Düzce ilinden itibaren,

• D750 karayolunda, Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren,

• D755 karayolunda, Karabük ilinden itibaren,

• D765 karayolunda, Kastamonu ve Çankırı illerinden itibaren,

• D795 karayolunda, Çorum ilinden itibaren,

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D750 karayolunda ve Anadolu otoyolunda Gerede istikametine Ankara ilinden itibaren,

Ankara - Kırıkkale - Samsun ili istikametine;

• Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya ili katılımlarından,

• D200 karayolunda, Ankara ilinden itibaren,

• D765 karayolunda, Kırıkkale ilinden itibaren,

• D765 karayolunda, Yozgat ilinden itibaren,

Antalya ili istikametine;

• D650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,

• D300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ili katılımlarından itibaren,

İzmir ili istikametine;

• O5 (Gebze – İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren,

• D300 Karayolunda, Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

• D550 karayolunda, Çanakkale ilinden itibaren,

kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada "Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir." denildi.