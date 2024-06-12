AK Parti'nin acı kaybı! Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok üzgünüz… Teşkilatımızın başı sağolsun." mesajını paylaştı.

Kaza, saat 02.50'de Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi yolu Selime beldesi yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Güzelyurt ilçesi istikametine seyreden Okan Yalçın (29) idaresindeki 68 KA 151 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesinden Aksaray istikametine seyreden Resul K. (32) yönetimindeki 68 ABM 823 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle tekeri yerinden kopan hafif ticari araç yoldan çıkıp yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampolden aşağıya takla atarken, otomobil savrularak karşı şarampole düştü. Her 2 aracın da adeta hurdaya döndüğü kazada 68 KA 151 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü olan AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) olay yerinde hayatını kaybetti, yanında yolcu olarak bulunan Enes A. (22) ve 68 ABM 823 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Emre D. (33) yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından fark edilen kaza hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, ambulanstan indirilen Resul K. başındaki görevli hemşireye defalarca “Ayağım yerinde mi?” diye sordu. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken 68 ABM 823 plakalı araç sürücüsü Resul K.'nin 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çok üzgünüz… Teşkilatımızın başı sağolsun. Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanımız Okan Yalçın kardeşimiz geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat etti. Okan kardeşimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz."