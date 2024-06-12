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Yozgat'ta trafikte dehşete düşüren görüntü! Motosikletle seyir halindeki araca kâbusu yaşattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ta motosikletli 2 kişinin trafiği tehlikeye düşürerek seyretmesi ve bir minibüsün camına yumruk atması araç kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntüde, D-200 kara yolunda kendisi gibi kasksız olan arkasındaki yolcuyla ilerleyen motosikletin sürücüsünün ani manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü, yaklaştıkları bir minibüsün camına da arkadaşıyla yumruk attıkları görülüyor.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, motosikletin sürücüsüne ceza işlem uygulandığı, aracın trafikten men edildiği, şüpheliler hakkında "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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