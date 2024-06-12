12’nci katta 1,5 saat zirve... Erdoğan ve CHP lideri Özel buluştu

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı genel merkezin önünde kapıda karşıladı. Genel merkezin 12’nci katında yapılan görüşmede Erdoğan ve Özel, yeni anayasadan emekli zamlarına kadar birçok konuyu masaya yatırdı.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezine gelen Erdoğan, saat 16.00’daki görüşmeye saat 15.58’te geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın eşlik ettiği Erdoğan’ı, Özel ve Namık Tan kapıda karşıladı. İki liderin samimiyetleri ve gülümsemeleri gözlerden kaçmadı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibinde Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

MAVİYİ TERCİH ETTİLER

CHP Genel Merkezinin 12’nci katındaki başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Erdoğan’ın açık lacivert takım elbise, mavi gömlek ve mavi kravat taktığı gözlemlenirken, Özel’in ise koyu lacivert takım elbise ve çizgili kravat taktığı görüldü. İki lider bundan önceki görüşmelerinde de mavi tonlarını tercih etmişti. Özel, sol yakasına CHP rozeti takarken, Erdoğan Türk bayraklı rozet taktı. Toplantıdan paylaşılan karede Özel ve Erdoğan’ın yan yana koyulmuş iki sandalyeye oturduğu, Özel’in arkasında CHP bayrağı, Erdoğan’ın arkasında ise Türk bayrağı yer aldığı görüldü. Erdoğan’ın Özel’in sağına oturduğu gözlemlenirken, Tan ve Elitaş da görüşmede yer aldı.

ENFLASYON VURGUSU

Görüşmenin ana gündem maddesi yeni sivil anayasa oldu. Kritik zirvede, yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, hayat pahalılığı, öğretmenler başta olmak üzere atama bekleyen çeşitli meslek adayları, kamuya girişte mülakatın kaldırılması, gezi tutukluları gündeme geldi. Özel, en düşük emekli maaşının 17 bin TL’ye çıkarılmasını ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasını da talep etti. Erdoğan ise enflasyonu düşürmek için uygulanan orta vadeli programa zarar verecek tutumlardan kaçınılacağını ve tek haneli enflasyon yolunda emin adımlarla ilerlendiğini belirtti. Ayrıca arzu edilmesi hâlinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’ye bilgi vereceğini ifade etti. Kayyım konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti ayrımı yapmadan millete hizmet eden her belediye başkanına destek verileceğini söyledi. Fakat yetkisini terör örgütüne destek vermek şeklinde kullanan başkanlara ise müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

KIBRIS’A DAVET ETTİ

Erdoğan, Özel’i Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü törenlerine de davet etti. Özel, görüşme sonrası MYK’yı toplayarak bilgi verdi. Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs’ta gerçekleştirmişti.

ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A ZİYARET JESTİ

CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal’ı ziyaret etmişti.

KIRMIZI HALI SERDİLER

Ziyaret öncesi CHP Genel Merkezinde ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Bölgede âdeta kuş uçurtulmadı. Yerli ve yabancı basın mensupları ziyarete yoğun ilgi gösterdi. Basın mensupları için genel merkez bahçesinde koridor oluşturuldu.

Aynı şekilde televizyon kanalları da görüşmenin öncesi ve sonrasını canlı yayın olarak izleyicilere aktardı. Görüşme öncesi ve sonrasında hem Erdoğan hem Özel basın mensuplarını el sallayarak selamladı. Erdoğan’ın giriş yapacağı kapıdaki kırmızı halı ve camlar temizlendi. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı. Özel, aynı şekilde Cumhurbaşkanı giderken de arabasına kadar uğurladı.

İadeiziyarette Erdoğan kahve içerken, Özel mor reyhan çayı içti. Mor reyhan çayı Özel’in genel başkan olmasıyla birlikte menüye girdi. Özgür Özel’e Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini temsil eden zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum hediye ederken, Özel, Erdoğan’a, Paşabahçe’nin “Gururla” koleksiyonundan “Payidar Gondol” isimli parçayı hediye etti.