Trafik magandaları ambulansın önünü kesmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesen motosikletteki iki kişi, aracı durdurdu. “Hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içeriyi görmek isteyen şehir zorbalarına direnemeyen ambulans şoförü kapıyı açmak zorunda kaldı. Şoför, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı.

Büyük tepki çeken görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. Son gelişmeyi ise, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yasa peşlerinde" paylaşımını alıntılayan Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

GEREĞİ YAPILDI-17



Sayın Bakanım,

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır.



Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan… https://t.co/vno4TuW4C2pic.twitter.com/7PaOvlU66e