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Trafik magandaları ambulansın önünü kesmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de ambulansı durduran ve içinde hasta olup olmadığını kontrol eden 2 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu.

Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesen motosikletteki iki kişi, aracı durdurdu. “Hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içeriyi görmek isteyen şehir zorbalarına direnemeyen ambulans şoförü kapıyı açmak zorunda kaldı. Şoför, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı.

Büyük tepki çeken görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. Son gelişmeyi ise, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yasa peşlerinde" paylaşımını alıntılayan Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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