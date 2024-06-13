Trafikte tehlikeli bencillik! Geri viteste herkesin canını hiçe saydı

Hiç gitmediği yerden trafik cezası yedi... Maaşını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Hiç gitmediği yerden trafik cezası yedi... Maaşını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafiğin tıkandığını gören bir sürücü, geri viteste 1 kilometre ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, tüm trafiği tehlikeye attı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeyken duraksayarak geri vitese taktı.

Geri vites ile yaklaşık 1 kilometre ilerleyen sürücüyü gören diğer vatandaşlar korna ile ikaz etse de fayda etmedi.