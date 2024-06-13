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Trafikte tehlikeli bencillik! Geri viteste herkesin canını hiçe saydı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafikte tehlikeli bencillik! Geri viteste herkesin canını hiçe saydı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafiğin tıkandığını gören bir sürücü, geri viteste 1 kilometre ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, tüm trafiği tehlikeye attı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeyken duraksayarak geri vitese taktı.

Geri vites ile yaklaşık 1 kilometre ilerleyen sürücüyü gören diğer vatandaşlar korna ile ikaz etse de fayda etmedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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