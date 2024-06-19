Bayram dönüşü trafik şimdiden felç! 15 km'lik araç trafiği böyle görüntülendi
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Yerli turistler 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce kişi Muğla ve Bodrum'a akın etti. Vatandaşlar geri dönüş için hazırlık yapmaya başlarken, Fethiye-Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde arızalanan otobüs trafiği felç etti. 15 km'lik araç trafiği böyle görüntülendi.
9 günlük Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya araçları ile gelen tatilcilerin dönüşü Kurban Bayramı’nın son gününde başladı. Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça ve Marmaris’te tatil yapan bir çok yerli turist sabah saatlerinde otellerinden ayrılarak yollara düştü. Geri dönüş yolunda oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.
FETHİYE MARMARİS YOLU ŞİMDİDEN FELÇ!
Muğla'da Fethiye-Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde arızalanan otobüs trafiği felç etti. Gökova-Ula karayolu Sakar rampası çıkışının 9'uncu kilometresinde 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
ARAÇLAR 40 DERECELİK SICAKTA RAMPADA KALDI
Sürücüler nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, rampa çıkışı yaklaşık 40 derecelik sıcakta hararet yapması nedeniyle yolda kaldı.
15 KM'LİK TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Muğla Bölge Trafik ekipleri, Sakar çıkışının 9'uncu kilometresinde trafik akışını tek yönden vermek zorunda kaldı. Karayolunda oluşan trafik yoğunluğu dronla da görüntülendi. Sakar rampasının virajlarında araçlar ilginç görüntüler oluşturdu.