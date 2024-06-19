Bayram dönüşü trafik şimdiden felç! 15 km'lik araç trafiği böyle görüntülendi

Düzenleyen: Baki Sancak 19 Haziran 2024 20:51 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 21:09 - Güncelleme:

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Yerli turistler 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce kişi Muğla ve Bodrum'a akın etti. Vatandaşlar geri dönüş için hazırlık yapmaya başlarken, Fethiye-Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde arızalanan otobüs trafiği felç etti. 15 km'lik araç trafiği böyle görüntülendi.