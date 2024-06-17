Bayram tatilinin iki günlük bilançosu ağır oldu: 16 ölü, 2.716 yaralı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2024 08:30 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 09:00 - Güncelleme:

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2.716 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri bir kez daha uyararak 'yolun sonu bayram olsun' dedi.