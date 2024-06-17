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Haberler > Gündem > Bayram tatilinin iki günlük bilançosu ağır oldu: 16 ölü, 2.716 yaralı

Bayram tatilinin iki günlük bilançosu ağır oldu: 16 ölü, 2.716 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2.716 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri bir kez daha uyararak 'yolun sonu bayram olsun' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin denetimlere aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, dün 726 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 1.295 kişi ise yaralandı.

289 bin 700 aracın denetlendiğini açıklayan Yerlikaya, 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi uygulandığını, 17 bin 227 araca da trafik işlemi yapıldığını duyurdu.

16 KİŞİ CANINDAN OLDU

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen kazalarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 716 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

YERLİKAYA SÜRÜCÜLERİ UYARDI: YOLUN SONU BAYRAM OLSUN

Bakan Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti: "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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