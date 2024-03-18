Bayrampaşa'da sıcak saatler! 3 katlı bina yandı, 19 kişi mahsur kaldı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mart 2024 10:21 - Güncelleme: 18 Mart 2024 11:02 - Güncelleme:

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Bayrampaşa’da 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposu yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Yangında mahur kalanlar da oldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp, 19 kişiyi kurtardı. Bir kişinin de yaralandığı öğrenildi.