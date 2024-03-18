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Bayrampaşa'da sıcak saatler! 3 katlı bina yandı, 19 kişi mahsur kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa’da 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposu yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Yangında mahur kalanlar da oldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp, 19 kişiyi kurtardı. Bir kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yangın, saat 07.45 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda çıktı.

Bayrampaşa'da sıcak saatler! 3 katlı bina yandı, 19 kişi mahsur kaldı - 1. Resim

YANGINA MÜDAHALE EDEN BİR VATANDAŞ HASTANELİK OLDU

Yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralanırken 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayrampaşa'da sıcak saatler! 3 katlı bina yandı, 19 kişi mahsur kaldı - 2. Resim

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üç koldan müdahalenin ardından yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası binanın zemin katı hasar gördü.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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