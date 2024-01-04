Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik yerleri hangi iller, nerelerde yapılıyor?

4 Ocak 2024 14:55 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 14:58

Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor? Bedelli askerlik yerleri Türkiye’nin birçok bölgesinde yapılmaktadır. Haberimizde Türkiye’de en çok bilinen bedelli askerlik illerine yer verdik. Bedelli askerlik yapmayı düşünenlere fikir olması açısında bedelli askerlik yerleri ve illeri…

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

Bedelli askerlik eğitimi verilen bazı iller şunlardır:

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı – Çanakkale (Ezine)

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı – İzmir (Seferihisar)

10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – İzmir (Bornova)

1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı – Aydın

116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – Çanakkale

58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – Bilecik

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2024?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısı oranında ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez belirleniyor. Memurların enflasyon payına ek olarak yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacağı ve toplamda yüzde 49,25 oranında bir maaş artışına hak kazanacağı söyleniyor. Memurların bu oranda zam alması halinde, 2024’ün ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti, 182 bin 608 lira 92 kuruş olacak.

Öte yandan MSB, bugün bedelli askerlikle ilgili bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan gelen bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır."

BEDELLİ ASKERLİK 2023’TE NE KADARDI?

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya yükseltilmişti. Bedelli askerlik ödemesi Ocak 2024'te ve Temmuz 2024'te yeniden artacak. Yeni dönemde ücretin 182 bin 608 lira 92 kuruşa çıkarılması bekleniyor.