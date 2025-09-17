Sigara timleri sahada! ‘Vaktim yok’ diyen herkese alternatif hizmet

Esma Altın / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, tütün ürünleriyle mücadeleyi güçlendirmek için ve bilinç oluşturmak maksadıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Mobil Sigara Bırakma Timleri ile artık sigara bırakma hizmeti vatandaşların ayağına götürülüyor.

Yeni uygulama hakkında gazetemize bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, ekiplerin sigaranın en çok içildiği sokak, kafe ve restoranlarda vatandaşlara tek tek ulaştığını söyledi. Demirkol, “Timlerin içerisinde hemşirelerimiz, psikologlarımız olabiliyor. Farkındalık çalışması yapıyorlar. Vatandaşa ‘kaç yıldır içtiği’ soruluyor, eğer isterse sigara bağımlılığını ölçen 5 soruluk test uygulanıyor. Bırakmaya karar verirse hemen en yakındaki mobil sigara bırakma aracına yönlendiriliyor” dedi.

Mobil araçlarda sigara bırakma sertifikalı hekimlerin görev yaptığını vurgulayan Demirkol, “Daha önce insanlar polikliniğe gitmeye vakit bulamıyordu. Şimdi bulunduğu yerde ilk poliklinik hizmetini alıyor. Yani ‘Ben gelemiyorum ama sigarayı bırakmak istiyorum’ diyen herkese alternatif bir hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın 81 ilde başladığını kaydeden Demirkol şöyle devam etti: “Mobil araçlarımız akşam veya hafta sonu da sahada. Ceza kesmek yerine zararlarını anlatıyoruz, devam randevuları veriyoruz. Anketlerde, sigara içen 100 kişiden 90’ı bırakmak istiyor. Öte yandan 600 olan poliklinik sayısını bine yaklaştırdık. Her hastanede ve gönüllü her aile hekiminde sigara bırakma polikliniği olsun istiyoruz.”

TÜTÜNSÜZ KAMU KURUMU DÖNEMİ

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memşoğlu’nun “tütünsüz kamu” mottosuyla kamu kurumlarında da yerinde sigara bırakma poliklinikleri hizmeti başlattıklarını ifade etti.

Demirkol, “Şu an Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, Tarım ve Orman, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıklarının merkez teşkilatlarında, Sağlık Bakanlığı da dâhil olmak üzere haftanın bir günü sigara bırakma poliklinikleri açılıyor. Personel, hastaneye gitmeden yerinde sigara bırakma hizmeti alıyor. Ücretsiz ilaçlarımız da veriliyor” dedi.