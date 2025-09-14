Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sigara içen ebeveynlere 100 euroluk ceza! İspanya'da uygulanmaya başlandı

Sigara içen ebeveynlere 100 euroluk ceza! İspanya'da uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sigara içen ebeveynlere 100 euroluk ceza! İspanya&#039;da uygulanmaya başlandı
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, sigara tüketimini sınırlayan yeni yasa tasarısı kapsamında çocukları sigara içen ebeveynlere 100 avroya kadar para cezası verecek.

Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve görüşülüp oylanması için Meclis'e gönderilen "tütün yasa tasarısı" teraslarda sigara içilmesini ve reşit olmayanların sigara içmesini yasaklarken, elektronik sigara kullanımını da sınırlandırıyor.

Tasarıda, İspanya'da ilk kez reşit olmayanlara sigara tüketimi yasaklanırken, çocuklarının sigara içmelerini önleyemeyen ebeveynlere de 100 avroya kadar para cezası getirilmesi öngörülüyor.

Sigara içen ebeveynlere 100 euroluk ceza! İspanya'da uygulanmaya başlandı - 1. Resim

YENİ ÜRÜNLER YENİ YASALAR

Sağlık Bakanı Monica Garcia, tasarıya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "İspanya'yı tütünle mücadelede yeniden ön saflara taşıyan bir yasa hazırladık. 2005'te kapalı alanlarda sigara içmenin yasaklanmasıyla bir öncüydük, 2010'da da bar ve restoranlarda sigara içmek yasaklandı. Ancak zaman değişti ve yeni yasal değişiklikler gerektiği görüldü. Yeni ürünler ortaya çıktı ve yeni halk sağlığı ihtiyaçları ortaya çıktı. Tütün her gün 140, yılda 50 bin kişinin hayatına mal oluyor. Kanserlerin yüzde 30'u sigaranın risk faktörüyle ilişkili." ifadelerini kullandı.

Sigara içen ebeveynlere 100 euroluk ceza! İspanya'da uygulanmaya başlandı - 2. Resim

SİGARA SATIŞLARI DÜŞTÜ

Diğer yandan, mevcut durumda 20'den fazla ülkede uygulandığı belirtilen düz paketleme (tüm paketlerin aynı olması, marka logolarının olmaması ve aynı yazı tipiyle basılması) uygulamasının uzun süren müzakerelere rağmen yasa tasarısına dahil edilmediği görüldü.

İstatistiklere göre, İspanya'da geçen yıl sigara satışları, kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayan ilk yasanın çıkarıldığı 2005 yılına kıyasla yüzde 53,8 düşüşle 2 milyar 143 milyon paket oldu.

Sigara içen ebeveynlere 100 euroluk ceza! İspanya'da uygulanmaya başlandı - 3. Resim

İspanya'da mevcut durumda 20 adetlik paket sigara fiyatları 5 ila 8 avro.

Kaynak: Anadolu Ajansı

