Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Washington'un kapısını çalacaklar! Rumlar, ABD’den silah almak için harekete geçti

Washington'un kapısını çalacaklar! Rumlar, ABD’den silah almak için harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Washington&#039;un kapısını çalacaklar! Rumlar, ABD’den silah almak için harekete geçti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükûmet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, ABD’den askerî kargo uçağı, helikopter, obüs, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve diğer askeri teçhizat alımı için liste hazırladıklarını açıkladı.

Rum basınına konuşan Antoniou, askeri bir heyetin yakın zamanda ABD’ye giderek eksiklerin temini için çalışma yapacağını belirtti.

“Savunma ile arama ve kurtarma alanlarında ihtiyaçlarımızı karşılayacağına inandığımız askeri teçhizat listesini hazırladık” ifadelerini kullanan Antoniou, ABD’nin Fazla Savunma Malzemeleri (EDA) Programı dâhilinde bazı malzemelerin hibe olarak elde edilebileceğine işaret etti.

LİSTEDE YOK YOK

Antoniou, hazırladıkları listede, C-130 Hercules askerî kargo uçağı, keşif görevinde kullanılabilen Bell OH-58 Kiowa ile kargo taşıyabilen CH-47D Chinook helikopterler, M109A5 obüs, çeşitli nitelikte ZPT ve bazı diğer teçhizat bulunduğunu aktardı.

RADAR VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ DE LİSTEDE

Subay ve astsubaylardan oluşan heyetin gelecek günlerde ön görüşme için ABD’ye gideceğini duyuran Antoniou, Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssünün savunma alanını güçlendirmek amacıyla, ABD pazarından uçaksavar (radar ve füze savunma) sistemleri gibi başka silah sistemleri de edinme girişimlerinde bulunacaklarını ifade etti.

GKRY Hükûmet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, İsrail’den ikinci partisinin teslimatı gerçekleşen Barak MX hava savunma sistemi konusunda yorum yapmayacağını ve kimseye hesap vermek mecburiyetinde olmadıklarını savundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şantiye günlük defteri dijitalleştiMigros Avrupa’nın en güçlü ikinci gıda perakendecisi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu’nun Mesut Yılmaz’la Kudüs pazarlığını Erdoğan engellemiş - GündemNetanyahu’nun Mesut Yılmaz’la Kudüs pazarlığıSigara timleri sahada! ‘Vaktim yok’ diyen herkese alternatif hizmet - GündemTiryakilere mobil takipBakan Murat Kurum açıkladı: Deprem bölgesine sosyal konut kontenjanı - GündemDeprem bölgesine sosyal konut kontenjanıKocasının sevgilisine benzetip çarpmıştı! Savcılık, otomobilin kapısını silah saydı - GündemKocasının sevgilisine benzetip çarpmıştı! Savcılık, otomobilin kapısını silah saydıİletişim Başkanı Duran'dan 'İsrail' açıklaması: Artık uluslararası toplum için mazeret kalmadı - Gündem"Artık uluslararası toplum için mazeret kalmadı"CHP'nin 21 Eylül kurultayına iptal talebi! "6 Ekim'den önce kurultay yapma şansı yok" - GündemCHP'nin 21 Eylül kurultayına iptal talebi!
Sonraki Haber Yükleniyor...