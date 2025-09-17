Washington'un kapısını çalacaklar! Rumlar, ABD’den silah almak için harekete geçti

Rum basınına konuşan Antoniou, askeri bir heyetin yakın zamanda ABD’ye giderek eksiklerin temini için çalışma yapacağını belirtti.

“Savunma ile arama ve kurtarma alanlarında ihtiyaçlarımızı karşılayacağına inandığımız askeri teçhizat listesini hazırladık” ifadelerini kullanan Antoniou, ABD’nin Fazla Savunma Malzemeleri (EDA) Programı dâhilinde bazı malzemelerin hibe olarak elde edilebileceğine işaret etti.

LİSTEDE YOK YOK

Antoniou, hazırladıkları listede, C-130 Hercules askerî kargo uçağı, keşif görevinde kullanılabilen Bell OH-58 Kiowa ile kargo taşıyabilen CH-47D Chinook helikopterler, M109A5 obüs, çeşitli nitelikte ZPT ve bazı diğer teçhizat bulunduğunu aktardı.

RADAR VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ DE LİSTEDE

Subay ve astsubaylardan oluşan heyetin gelecek günlerde ön görüşme için ABD’ye gideceğini duyuran Antoniou, Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssünün savunma alanını güçlendirmek amacıyla, ABD pazarından uçaksavar (radar ve füze savunma) sistemleri gibi başka silah sistemleri de edinme girişimlerinde bulunacaklarını ifade etti.

GKRY Hükûmet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, İsrail’den ikinci partisinin teslimatı gerçekleşen Barak MX hava savunma sistemi konusunda yorum yapmayacağını ve kimseye hesap vermek mecburiyetinde olmadıklarını savundu.