Rumlardan Türkiye’ye terör örgütü EOKA tehdidi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdiler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou, terör örgütü EOKA'yı kamuoyu önünde "ulusal mücadele kahramanı" ilan etti.

Terör örgütü EOKA üyelerinin anma töreninde konuşan Demetriou, "EOKA'nın mücadelesi, ulusumuzun modern tarihinin doğurduğu en saf, en cesur, en parlak mücadeleydi" diyerek tepkilere neden oldu.

"EYLEMLERİYLE TARİH YAZDILAR" DEDİ, KATLİAMLARI YÜCELTTİ

Demetriou, konuşmasında EOKA'nın sadece bir örgüt değil, Kıbrıs Helenizmi’nin “büyüklüğünün kanıtı” olduğunu söyledi.

"Tarih, yazılarla değil, eylemlerle yazılır. EOKA’nın ulusal kurtuluş mücadelesi, Kıbrıs Helenizminin büyüklüğünün kanıtıdır. Bize yolu gösteriyorlar, vatan sevgisini sözle değil, eylemle ilan etmenin yeterli olduğunu gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

"GERİYE KALAN, ONLARIN YOLUNDA YÜRÜMEKTİR"

Kıbrıslı Türklere karşı kanlı saldırılarla hafızalara kazınan EOKA’ya dair sözlerine devam eden Demetriou, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten de geriye sadece kendi içimizde biraz eğilip, kimin için savaştığımızı, zor zamanlarda kim olduğumuzu, onların çizdiği yolda yürümek için ne yapabileceğimizi kendimize sormamız kalıyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI: 'EN BÜYÜK ZORLUKLARDAN BİRİ...'

Skandal konuşmasında Türkiye’yi açıkça hedef gösteren Rum Meclis Başkanı, "Türkiye’den Kıbrıs Helenizmini kurtarmak ve korumak gerekir" dedi. Demetriou, Avrupa Birliği üyeliğini Türkiye’ye baskı aracı olarak kullanmaları gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'a baskı yapılabilsin ve ortak savunma ve güvenlik ile gümrük birliği gibi Avrupa politikalarına katılım hedeflerinin Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden geçtiği açıkça belirtilsin."

"TÜRKİYE, AVRUPA YOLUNU KAPATIR"

Rum Başkan, Türkiye’nin Kıbrıs ve Ege politikalarını hedef alarak şu açıklamada bulundu: