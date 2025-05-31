Rum lider ELAM ile gizli iş birliği yaptı: Terör örgütü EOKA’nın yeni versiyonu sahneye çıktı!

Türk düşmanı politikalar ayyuka çıktı! KKTC'yi hedef alan eylemler artarken, Rum lider Hristodulides’in ırkçı ELAM ile gizli ortaklığı gün yüzüne çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Christodoulides’in, aşırı sağcı ve Türk düşmanı ELAM (Ulusal Halk Cephesi) partisiyle gizli iş birliği yaptığı ileri sürüldü.

İddialara göre, Rum lider Christodoulides'in yeniden seçilme hedefiyle ELAM ile ilişkileri derinleştirdi.

GKRY hükümetinin destekçisi DİKO partisinin Milletvekili Chryssis Pantelidis, bu yakınlaşmaya sert tepki göstererek şu açıklamada bulundu:

“Christodoulides hükümetini istikrarlı bir şekilde destekleyen parti DİKO’dur. Tam tersine, ELAM sert ve çoğu zaman yıkıcı eleştiriler yöneltiyor.”

GKRY'DE YENİ TEHDİT

KKTC Cumhurbaşkanı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Atun, Güney Kıbrıs’ta kurulan 'Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi'nin EOKA'nın izinden gittiğini ve Türk karşıtı eylemlere yöneldiğini belirtmişti.

"ELAM TARAFINDAN DESTEKLENİYORLAR"

Yeni yapının, Rum ırkçı siyasi partisi ELAM tarafından hem siyasi hem de finansal olarak desteklendiğini belirten Atun, “EOKA artık olmadığı için bu yeni Devrimci Özgürlük Savaşçı Hareketi ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Atun, 1 Nisan’da düzenlenen kutlamaların da ELAM tarafından organize edildiğini vurgulayarak, “Bu kutlamalarda Türklere karşı açıkça savaş çağrısı yapıldı. Bu kabul edilemez” dedi.

"EOKA İDEOLOJİSİ HALA CANLI"

Atun, 1950’lerden kalma EOKA terör örgütünün ideolojisinin hâlen Rum tarafında benimsendiğini söyledi. “Sağcısı da solcusu da KKTC’nin varlığına karşı birleşiyor. Hepsi Türkiye’nin adayı işgal ettiğine inanıyor” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EN GÜÇLÜ EL"

Uluslararası destekle yürütülen bu tür faaliyetlere rağmen Türkiye’nin bölgede güçlü bir aktör olduğunu vurgulayan Atun, “Türkiye’yi karşısına almak kimsenin işine gelmez. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, böyle bir gerilim yine Rum tarafı için hayal kırıklığıyla sonuçlanır” diye konuştu.

IRKÇI ELAM SEÇİMLERDE OYUNU İKİYE KATLADI

Kıbrıs Rum kesiminde yapılan parlamento seçimlerinde aşırı sağcı ELAM partisi, oy oranını 3,71'den 6,78'e yükselterek dikkat çekmişti. Türkiye ve KKTC karşıtı söylemleriyle öne çıkan partinin, meclisteki temsil gücünü artırması, Rum siyasetinde radikal eğilimlerin güç kazandığı yorumlarına neden olmuştu.