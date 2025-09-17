Migros Avrupa’nın en güçlü ikinci gıda perakendecisi oldu
Migros, “Avrupa’nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi 2025” listesinde 2. sıraya yükseldi. Şirket, itibar puanını artırarak BSI endeksinde 92.8’e ulaştı.
Migros, Avrupa’nın önemli perakende yayınlarından European Supermarket Magazine (ESM) ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan “Avrupa’nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi 2025” listesinde 2. sırada yer aldı.
Listedeki şirketler arasında 9,8 puanla en yüksek itibar puanına ulaşan Migros, geçtiğimiz sene AAA+ olan endeks derecelendirmesini korudu, BSI (Marka Gücü Endeksi) puanını 92.8’e yükseltti.
Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Migros’un değer odaklı hizmet anlayışıyla sektörde farklılaştığını vurgulayarak, halkın sağlığını ve sosyal hayatlarını desteklerken, kalite standartlarından taviz vermeden aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.
