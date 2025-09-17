Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akran şiddetinin cinsiyeti yok! Ders zilleri çaldı zorbalık başladı

Akran şiddetinin cinsiyeti yok! Ders zilleri çaldı zorbalık başladı

- Güncelleme:
Okullar “zorbalığa sıfır tolerans” sloganıyla açıldı. Eğitimler verildi. Ancak gençler bildiğini okudu. İzmir Karşıyaka’da 12 yaşındaki bir kız öğrenci 10 akranı tarafından dövüldü.

Akran zorbalığı engellenemiyor. İzmir Karşıyaka Emine Lahur Ortaokulunda 8’inci sınıf öğrencisi B.T. (12) okul çıkışında kalabalık bir kız grubunun saldırısına uğradı. 10 kız öğrencinin ortalarına alıp darbettiği B.T. gözyaşlarına boğuldu.

Çocuğu, yoldan geçmekte olan bir kadın ile bir taksi şoförü elinden kurtardı. B.T, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

Okul çıkışı yanıma bir kız geldi. Elini omzuma attı. Sonra arkasındaki akrabalarını gösterdi. Grup olarak etrafımı sarıp saldırdılar. Bu okula yeni geldiğim ve sınıftaki bir arkadaşımı kıskandıkları için saldırdılar. Boynum ağrıyor. Sokağa çıkarken korkuyorum. 

B.T’nin annesi Fatma Sivrikaya da olay sebebiyle büyük şok yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

Ayın 8’inde kızımı okula kaydettirdik. Ayın 11’inde bu olay oldu. Kızım aradı. ‘Anne, beni sıkıştırdılar’ dedi. Ama bu kadar ciddi bir olay olduğunu bilmiyordum. Bir kız arkadaşını arayıp ‘Video varmış, hemen bana atman lazım, delil olarak kullanacağız’ dedim. Videoyu görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Tek tek kavga etseler bu kadar önemsemezdim. Ama hepsi birden kızıma çullanmış, 10 kişiye yakın. Bunlar hakkında şikâyetçi de oldum. Kimsenin çocuğu sahipsiz değil. Ben bu çocuğu sokakta bulmadım, tek başıma büyüttüm. Kimsenin çocuğu kimsenin oyuncağı değil, kimsenin çocuğu kimsenin boks torbası da değil. Suç duyurusunda bulunduk. Okulda disiplin soruşturması başlatıldı. 

İstanbul’da akranı tarafından bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’yi hatırlatan anne Sivrikaya, “Ya benim çocuğum da orada vefat etseydi?” diye sordu. Sivrikaya, geçen yıl da sekiz aylık bebeğini kaybettiğini belirterek “Benim çocuğumun okuluyla evi arası 200 metre. 200 metrede çocuğumun can ve mal güvenliğini koruyamadılar. Yandaki kahvehanede oturanlar müdahale etmemiş.  Yazıklar olsun. Yoldan geçen bir kadın ve taksici olmasaydı belki benim çocuğum şu an hayatta bile değildi. Büyük darbe aldı” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

