CHP kokuttu! İzmir sokaklarında çöp dağları

İzmir’in CHP’li Buca Belediyesinde maaş alamayan işçilerinin iş bırakma eylemi 8. gününde devam ediyor. Üç aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 9 Eylül’de “işgal eylemi” başlatan Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ’de (BUCAMAR) çalışan 1.885 işçi, eylemlerine belediye hizmet binası önünde iş bırakma eylemi şeklinde devam ediyor.

Genel-İş Sendikası İzmir 6 No.lu Şube Başkanı Değer Yıldız, eylemin başlamasının ardından üç aylık maaşlarının bir kısmının ödendiğini, hâlâ alacaklarının olduğunu söyledi. İşçinin, alacakları sebebiyle çalışmama hakkını kullandığını ifade eden Yıldız, kira, kredi kartı gibi ödemeleri yapmakta zorlandıklarını kaydetti.

Meseleleri çözmek yerine işçileri hedef alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise “İş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmaktan imtina eden çalışanlarımızla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağız” dedi.

"İŞÇİLERİN HAKKINI VERİN"

Buca’da yaşayanlar ise, eylem nedeniyle çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi. Gökçem Önal, Almanya’da yaşadığını, anne ve babasını ziyaret için bir hafta önce Buca’ya geldiğini anlattı.

Çöplerin birikmesini eleştiren Önal “Benim annem ve babam vergi ödüyor. Belediyenin önüne götürülüp çöplerin bırakılması gerekiyor. Buradan hastalıklar çıkabilir. Temizlik işçilerinin parası ne olursa olsun ödenmeli” dedi. Leyla Güven de çöplerin acil olarak toplanması gerektiğini söyleyerek, “İşçilerin hakkını versinler. Çok kötü bir manzara. Mikrop kapacak diye çocuğu dışarı salamıyoruz” diye konuştu.