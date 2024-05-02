Belediye başkanı göreve geldiği gibi verdiği sözü tuttu, tüm maaşını verdi!

Bursa'da yüzde 57.77 oranında rekor oy alarak AK Parti’den Büyükorhan Belediye Başkanı seçilen Kamil Turhan, seçim öncesi verdiği sözü tuttu. Başkanı Turhan, ilk maaşını öğrencilere verdi...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükorhan Belediye Başkanı seçilen Kamil Turhan, ilk maaşını öğrencilere burs olarak bağışlayacağının sözünü vermişti. Başkan Turhan maaşını aldığı gibi sözünü tuttu ve parayı Büyükorhan Gençlik Derneği'ne (BÜGED) bağışladı.

Başkan Turhan’ı ziyaret eden dernek üyeleri yapacakları projeleri anlatarak destek istedi. Başkan Turhan, ilk maaşını öğrencilerin bursu için derneğe bağışlayacağını söyledi.

"BAZI İŞLER PARA İÇİN YAPILMAZ"

Kamil Turhan, “Biz eğitimi çok önemsiyoruz, eğitim ile alakalı her projenin her etkinliğin içerisinde olacağız. Belediye Başkanlığında ilk maaşımı BÜGED aracılığıyla Büyükorhanlı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışlayacağım. BÜGED'in yaptığı projeleri bu zamana kadar takdirle takip ettim. İlçemizden böyle gençler çıkması bizleri gururlandırıyor. Ben de ilk maaşımı eğitim için bağışlayıp tüm Türkiye’deki belediye başkanlarına örnek olmasını istiyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize destek olmaya devam edeceğim ”dedi.