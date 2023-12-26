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    Belediyeden çalışanlarına büyük zam, maaşlara yüzde 120 artış yapıldı

    Sivas Sarkışla Belediyesi, çalışanlarına rekor oranda zam yaptı. Kadrolu çalışanlar, yılbaşından itibaren maaşlarını yüzde 120 zamlı alacak. 6 ay sonra ikinci bir zam daha yapılacağını belirten Sarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirtti.

    Belediyeden çalışanlarına büyük zam, maaşlara yüzde 120 artış yapıldı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sivas Sarkışla Belediyesi, personelin maaşında rekor artışa gitti. Belediye ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, kadrolu işçilerin maaşına yüzde 120 zam yapıldı.

    "ÇALIŞANI HER ZAMAN KORUDUM"

    Törende konuşan Sarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz "88 işçimizi kapsayan sözleşmemizi imzalamış durumdayız. 10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde çalışanlarımızı hep koruduk. Bugüne kadar çalışanlarımız alacaklarını günü gününe tahsil etti. İnşallah bundan sonra da öyle olacak" dedi.

    6 AY SONRA YİNE ZAM ALACAKLAR 

    Oğuz, zammın her iki tarafı da mutlu ettiğini belirterek "15.500 lira olan 2 çocuklu bir ailenin reisinin alacağı ücret, yüzde 120 artışla 33 bin liraya denk geliyor. Bu rakam, 6 aylık süreyi kapsamakta, ikinci altı ayda ve 2025'te memurlara uygulanacak zam ne kadar ise bu, işçilerimizin maaşına yansıtılacak. Buradaki amacımız enflasyona çalışanımızı ezdirmemek. Onları mutlu ve motive etmek. Çünkü arkadaşlarımız aldıkları paranın her kuruşunu hak ediyor" ifadelerini kullandı. 

    "BU ZAM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

    İl Başkanı Hizmeti Sendikası Şube Başkanı Nihat Şimşek, yüzde 120 zammın, Türkiye genelinde büyük yankı uyandıracağını ve örnek bir sözleşme olarak ön plana çıkacağını söyledi.

     

     

    Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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