Milyonlarca çalışanın gözü Kabine Toplantısı'nda! Asgari ücrette son viraj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yılın son kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, enflasyonla mücadele tedbirleri ve terörle mücadele operasyonları gibi önemli konular masaya yatırılacak.
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta üçüncü kez toplanması ve 2024 asgari ücretini belirlemesi bekleniyor. Yarınki Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden biri asgari ücret olacak. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini asgari ücret sürecine ilişkin bilgi sunacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI DA GÖRÜŞÜLECEK
Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi ekonomi olacak. Yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları görüşülecek. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik etkileri değerlendirilecek.
TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE'DEKİ DURUM
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar ve terör örgütlerine yönelik yaptırımlar ele alınacak.
Toplantıda, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar da gündeme gelecek. Türkiye’nin bölgede kalıcı ateşkes sağlanması için yaptığı diplomatik girişimler ve gönderdiği insani yardımlar da kabine üyelerine aktarılacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM SENARYOLARI
Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi