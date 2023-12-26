Milyonlarca çalışanın gözü Kabine Toplantısı'nda! Asgari ücrette son viraj

26 Aralık 2023 17:06 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:43

Milyonların gözü kulağı asgari ücrette. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta üçüncü kez toplanması ve 2024 asgari ücretini belirlemesi bekleniyor. Yarınki Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden biri asgari ücret olacak. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini asgari ücret sürecine ilişkin bilgi sunacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI DA GÖRÜŞÜLECEK

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi ekonomi olacak. Yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları görüşülecek. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik etkileri değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE'DEKİ DURUM

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar ve terör örgütlerine yönelik yaptırımlar ele alınacak.

Toplantıda, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar da gündeme gelecek. Türkiye’nin bölgede kalıcı ateşkes sağlanması için yaptığı diplomatik girişimler ve gönderdiği insani yardımlar da kabine üyelerine aktarılacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM SENARYOLARI

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.