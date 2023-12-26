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    Bakan Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu hafta açıklanması beklenen 2024 asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz toplantısını gerçekleştirecek. İnşallah en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz" dedi.

    Bakan Işıkhan&#039;dan flaş asgari ücret açıklaması!
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı gerçekleştireceğini belirten Işıkhan, "İnşallah en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz" dedi.

    Bir gazetecinin "Asgari ücrette üçüncü toplantı ne zaman olacak" sorusuna cevap veren Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

    'ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR RAKAM YOK'

    Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.

    EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI HAZIRLADIK

    Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

    ASGARİ ÜCRETTE SON DÜZLÜK

    Milyonlarca işçiyi doğrudan, tüm toplumu ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücrette zam maratonu sona eriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 11 Aralık ve 18 Aralık tarihinde düzenlenen iki toplantıda süreç konuşulurken, masaya rakam gelmedi. Zam oranını 31 Aralık'a kadar belirlemesi gereken komisyon, bu hafta üçüncü kez toplanacak. Üçüncü toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

    2023 ZAMMINI BİLEN DESTİCİ, DUYUMUNU AÇIKLADI

    Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni ücretin açıklanmasına sayılı günler kala beklentisini açıkladı. 2023 zammını doğru bilen Destici, 2024 asgari ücretine ilişkin, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bize göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım" dedi.

     

    Düzenleyen: Abdullah Keleş - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Asgari ÜcretZamEmekliMemurVedat Işıkhan
    Haberler > Ekonomi > Bakan Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
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