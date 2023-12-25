25 Aralık 2023 13:34 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:04

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı beklerken, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu aralık ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’nı açıkladı.

AÇLIK SINIRI YİNE ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Araştırma sonuçlarına göre, Aralık 2023’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, 11 bin 402 liralık asgari ücreti yine geride bırakarak 16 bin 483 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı ise 46 bin 837 liraya çıktı.

Açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 835 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 956 lira yükselerek 30 bin 354 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 791 lira arttı.

BİR YILDAKİ ARTIŞ 7 BİN LİRAYI GEÇTİ

2023 yılının tümünde açlık sınırı 7 bin 424 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 298 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise 20 bin 713 liralık artış gösterdi.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NEDİR?

Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı açlık sınırı olarak kabul ediliyor. Yoksulluk sınırı ise eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı.