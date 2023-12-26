2023 tahminleri tutmuştu! Destici asgari ücreti açıkladı, 'Aldığım duyumlara göre...'

26 Aralık 2023 15:55 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 15:55

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde son aşamaya girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu hafta üçüncü toplantısını yapacak ve 2024'te asgari ücretini kararlaştıracak. Yeni ücrete ilişkin şu ana kadar siyasi partiler, sendikalar ve ekonomistlerden şu ana kadar çok sayıda tahmin yapılırken, en çarpıcılarından biri 2023 zammını doğru bilen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

TGRT Haber'e asgari ücret zammına ilişkin beklentilerini açıklayan Destici, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bize göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım" dedi. Yılda bir kez zam yapılacağı için tahminlerin ötesinde bir rakamın açıklanabileceğini belirten Destici, şunları söyledi:

ASGARİ ÜCRET DUYUMUNU AÇIKLADI

"Şöyle bir sürpriz çıkabilir. Defaaten de dile getirdim. Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyonun yüzde 40-50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere zam yapmak, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir.

TCMB'nin 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40. Yurtdışında da yüzde 50-53. Diyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak. Sürpriz beklentim tek zam yapılacaksa 2024 enflasyon farkının da hesaba katılmasıyla asgari ücrete 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam da komisyondan çıkabilir."

EMEKLİLERE KADEMELİ ZAM ÖNERİSİ

Emekli maaş zammında kök ücret sorununa dikkat çeken Destici, kademeli zam formülünün uygulanması gerektiğini belirtti. Destici şöyle konuştu:

"Kök maaşa zam yapılınca düşük alan 7 bin 500 TL'de kaldı. Mecliste olsaydım kesinlikle 7 bin 500 TL'nin altında maaş alan emeklinin kalmasına asla müsaade etmezdim. Güya yüzde 25 zam yapıldı. Emeklilere kademeli zam yapılması lazım. Emeklilerimizle ilgili sadece enflasyon farkı değil, enflasyonun üzerinde ciddi bir iyileştirme yapılmalı.

"EMEKLİ MAAŞI SEÇİME YANSIR"

7 bin 500 TL alan emeklilere mümkünse yüzde 100 zam yapılması lazım. Kademeli olarak diğer emeklilere de yapılması lazım. Vatandaşlar gelip, 'Emekli olduğumda asgari ücretin 3 katı maaş alıyordum, şimdi 1.5 katına düştü' diyor. Kademeli olarak yapılması lazım. Eğer ocak ayında beklendiği gibi bir artış olmazsa seçimlere de yansıyacaktır."

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Memur maaşına yapılan 8 bin TL'lik seyyanen zammı hatırlatan Destici "Emekliye artı bir refah payı verilecek. Memurlara bu sene seyyanen fark yok. Bu defa emekliye verilecek.

Düşük maaş alan 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alan emeklilerin biraz daha fazla gözetileceği duyumlarımız var" diye konuştu.

2023 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ TUTMUŞTU

Destici'nin geçen seneki zam döneminde yaptığı açıklamalarda “Asgari ücrete yüzde 40 ile yüzde 50 arasında bir zam gelecek” demişti. Destici’nin tahmini doğru çıkmış ve o dönem için 5 bin 500 lira olan asgari ücret, yüzde 50’lik zam ile 8 bin 506 liraya çıkmıştı.