Asgari ücrette masadaki rakam belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'e sordu
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücrette masadaki rakam belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantıya hazırlanırken, yazarımız Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Mehmet Şimşek'e sorduğu rakamı açıkladı.
Milyonlarca vatandaş merakla yeni asgari ücreti ve memur maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki toplantısı geride kalırken, henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Üçüncü toplantının ise bu hafta yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan rakamlar gündemi meşgul etmeye devam ederken, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olması için en geç bu hafta belirlenmesi gerekiyor.
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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİMŞEK'E SORDU"
TGRT Haber'de konuşan Cem Küçük, asgari ücret konusunda 16 bin TL'de mutabık kalındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 bin TL seviyesinin nasıl bir maliyete yol açabileceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten araştırma yapmasını istediğini söyledi.
İşte Küçük'ün o açıklaması:
"Cuma günü asgari ücret açıklanacak. Muhtamelen yarın (salı) bir araya gelecekler. Aslında 16 bin TL'de anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da '17 bin TL olursa bütçeye maliyeti ne olur?' diye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten hesap yapmasını rica ediyor. Duruma göre bakacaklar."
Kaynak: Türkiye Gazetesi