Asgari ücrette masadaki rakam belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'e sordu

26 Aralık 2023 09:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 09:26

Milyonlarca vatandaş merakla yeni asgari ücreti ve memur maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki toplantısı geride kalırken, henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Üçüncü toplantının ise bu hafta yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulan rakamlar gündemi meşgul etmeye devam ederken, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olması için en geç bu hafta belirlenmesi gerekiyor.

TÜRK-İŞ 18'DEN KAPIYI AÇTI, PAZARLIK 14'LE BAŞLADI

Türk-İş Başkanı Atalay "18 bin lira istiyoruz" dedi, sonra da açlık seviyesi olan 14 bin liradan pazarlıklara başlayacaklarını belirtti. Yani asgari ücret 14 ile 18 bin lira arasına sıkıştı. Asgari ücrette eldeki en önemli veri ise enflasyon verisi. Aralık ayı enflasyonu 4 Ocak'ta açıklanacak fakat veriler ele alındığında Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 37-38 civarında olması kesin gibi görülüyor. Öte yandan zaten bu yıl içerisinde bir ara zam yapıldığı için son 6 ayın verileri önem kazanıyor. Asgari ücret şu an belirsizliğini sürdürüyor.

Doğrudan 7 milyon, dolaylı yoldan herkesi ilgilendiren ücrette 14 bin, 16 bin, 17 bin lira gibi birçok farklı ücret beklentileri telaffuz edildi. Son iddia ise gazetemizinyazarı Cem Küçük'ten geldi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİMŞEK'E SORDU"

TGRT Haber'de konuşan Cem Küçük, asgari ücret konusunda 16 bin TL'de mutabık kalındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 bin TL seviyesinin nasıl bir maliyete yol açabileceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten araştırma yapmasını istediğini söyledi.

İşte Küçük'ün o açıklaması:

"Cuma günü asgari ücret açıklanacak. Muhtamelen yarın (salı) bir araya gelecekler. Aslında 16 bin TL'de anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da '17 bin TL olursa bütçeye maliyeti ne olur?' diye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten hesap yapmasını rica ediyor. Duruma göre bakacaklar."