Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret hızla eridi, üniversite ile ilkokul mezunu arasında makas daraldı

26 Aralık 2023 13:58 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 14:01

Üniversite, lise ve ilkokul eğitimliler arasındaki ücret farkı giderek kapanıyor. Türkiye’de ortalama ücret olarak kullanılan asgari ücret hızla erimeye devam ediyor. Uzmanlara göre, asgari ücretin vasıflıya da vasıfsıza da verilmesi Türkiye’de bu ücretle çalışan sayısını giderek artırıyor.

ASGARİ ÜCRET ‘ORTALAMA MAAŞA’ DÖNÜŞTÜ

2022 yılında ortalama aylık kazanç 12 bin 450 lira, ortalama aylık ücret ise 11 bin 143 lira olarak gerçekleşti.

2006 yılında bir üniversite mezununun ücreti, ilkokul ve altı eğitimlilerin 2,7 katıyken, bu oran 2022 yılında 1,9 kata kadar geriledi. Türkiye’de 2022 yılında ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira olurken eğitim durumuna göre yapılan değerlendirmede, yükseköğretim mezunuyla ilkokul ve altı eğitimliler arasındaki ücret makasının kapandığı gözlendi.

YÖNETİCİLERLE VASIFSIZ ELEMANLAR ARASINDAKİ ÜCRET FARKI ERİDİ

Üniversite mezunları 2006 yılında ilkokul ve altı eğitimlilerin 2,7 katı ücret alırken, bu oran 2022’de 1.9'a düştü. Başka bir ifade ile ilkokul altı eğitimliler 2010’da üniversite mezunlarının aldığı aylık ücretin yüzde 36.5’ini alırken, 2022’de bu oran yüzde 51.9’a yükseldi. 2022 yılında meslek gruplarına göre yapılan değerlendirmede en yüksek aylık ücreti 24 bin 158 lira ile yöneticiler alırken, profesyonel meslek mensupları 16 bin 809 lira, teknisyenler 13 bin 35 lira aylık gelir elde ettiler.

SENDİKALI ÇALIŞANLAR EN AVANTAJLI

Toplu iş sözleşmesi kapsamında olup olmama durumuna göre yapılan değerlendirmede ise sendikalı çalışanların ortalama ücretten ve sendikasız çalışanlardan daha yüksek gelir elde ettiği belirlendi. Sendikalı işçiler aylık ortalama 14 bin 591 lira kazanırken, sendikalı olmayanlar 11 bin 61 lira ücret geliri elde ettiler. Öte yandan işgücüne katılımda kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlik, elde edilen ücretlerde de dikkat çekti. TÜİK’e göre 2022 yılında erkekler ortalama 11 bin 233 lira kazanırken, kadınların ortalama kazancı 10 bin 961 lirada kaldı. Ancak sendikalı kadınların, sendikalı erkeklerden daha yüksek gelir sağladığı belirlendi. Sendikalı kadınlar ortalama 15 bin 444 lira kazanırken, sendikalı erkekler 14 bin 422 lira kazandı.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.