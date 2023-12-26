Aşiret düğününde bir ilk daha! 7 yaşındaki çocuk milyoner oldu! Takılan parayı duyanlar bayılıp kaldı

26 Aralık 2023 11:53 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 11:58

İstanbul’da yapılan bir aşiret sünnet düğününde takılan takılar Türkiye’nin gündemine oturdu. Takılan takılar toplamda tam 12 milyon 550.000 TL değerinde olduğu ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuk bu yaşta milyoner oldu.

AŞİRET DÜĞÜNÜNDE TAKI REKORU KIRILDI

Show Haber’de yer alan habere göre; aşiret olan bir ailenin sünnet düğününde takılan takılar sosyal medyada viral oldu. Karslıları İstanbul’da toplayan sünnet düğününde salon altın ve paralarla dolup taşarken, 7 yaşındaki çocuğa takılan para toplam 12 milyon 550.000 TL oldu.

PARALAR VALİZE BİLE SIĞMADI

Düğünden sonra paralar toplanmak istendi ancak kimse bir yere sığdıramadı. Sünnet düğününde paraları sayması için 6 ayrı masada 6 ayrı ekip kuruldu.

6.000 kişinin katıldığı sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550.000 TL takılırken, çeyrek ve yarım altınların yanı sıra küçük çocuğa araba hediye eden dahi oldu.