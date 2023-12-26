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    Aşiret düğününde bir ilk daha! 7 yaşındaki çocuk milyoner oldu! Takılan parayı duyanlar bayılıp kaldı

    Aşiret düğününde bir ilk daha yaşandı. İstanbul’da aşiret bir ailenin oğullarının sünnet düğününde takı rekoru kırıldı. 7 yaşındaki çocuk takılan takılarla milyoner oldu. Parayı duyanlar ise olduğu yerde bayılıp kaldı.

    Güncel Haberleri  / Show Haber

    İstanbul’da yapılan bir aşiret sünnet düğününde takılan takılar Türkiye’nin gündemine oturdu. Takılan takılar toplamda tam 12 milyon 550.000 TL değerinde olduğu ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuk bu yaşta milyoner oldu. 

    AŞİRET DÜĞÜNÜNDE TAKI REKORU KIRILDI 

    Show Haber’de yer alan habere göre; aşiret olan bir ailenin sünnet düğününde takılan takılar sosyal medyada viral oldu. Karslıları İstanbul’da toplayan sünnet düğününde salon altın ve paralarla dolup taşarken, 7 yaşındaki çocuğa takılan para toplam 12 milyon 550.000 TL oldu.

    PARALAR VALİZE BİLE SIĞMADI 

    Düğünden sonra paralar toplanmak istendi ancak kimse bir yere sığdıramadı. Sünnet düğününde paraları sayması için 6 ayrı masada 6 ayrı ekip kuruldu.

    Aşiret düğününde bir ilk daha! 7 yaşındaki çocuk milyoner oldu! Takılan parayı duyanlar bayılıp kaldı

    6.000 kişinin katıldığı sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550.000 TL takılırken, çeyrek ve yarım altınların yanı sıra küçük çocuğa araba hediye eden dahi oldu.

    Düzenleyen: Burak Akdoğan - Güncel
    Kaynak: Show Haber
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