Aşiret düğününde bir ilk daha! 7 yaşındaki çocuk milyoner oldu! Takılan parayı duyanlar bayılıp kaldı
Aşiret düğününde bir ilk daha yaşandı. İstanbul’da aşiret bir ailenin oğullarının sünnet düğününde takı rekoru kırıldı. 7 yaşındaki çocuk takılan takılarla milyoner oldu. Parayı duyanlar ise olduğu yerde bayılıp kaldı.
İstanbul’da yapılan bir aşiret sünnet düğününde takılan takılar Türkiye’nin gündemine oturdu. Takılan takılar toplamda tam 12 milyon 550.000 TL değerinde olduğu ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuk bu yaşta milyoner oldu.
AŞİRET DÜĞÜNÜNDE TAKI REKORU KIRILDI
Show Haber’de yer alan habere göre; aşiret olan bir ailenin sünnet düğününde takılan takılar sosyal medyada viral oldu. Karslıları İstanbul’da toplayan sünnet düğününde salon altın ve paralarla dolup taşarken, 7 yaşındaki çocuğa takılan para toplam 12 milyon 550.000 TL oldu.
PARALAR VALİZE BİLE SIĞMADI
Düğünden sonra paralar toplanmak istendi ancak kimse bir yere sığdıramadı. Sünnet düğününde paraları sayması için 6 ayrı masada 6 ayrı ekip kuruldu.
6.000 kişinin katıldığı sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550.000 TL takılırken, çeyrek ve yarım altınların yanı sıra küçük çocuğa araba hediye eden dahi oldu.
Kaynak: Show Haber