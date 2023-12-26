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    Kar 1 metreyi aştı, yollar buz tuttu! Açıkta kalan her şey dondu

    Aralık ayı ile birlikte milyonlarca kişi dört gözle kar yağışlarını beklemekte. Henüz Marmara ve Ege bölgelerinde kar görülmezken Doğu Anadolu’dan gelen görüntüler şoke etti. Erzurum, Hakkari, Ardahan, Van ve Kars’ta sıcaklıklar eksi 10 dereceye kadar düştü. Açıkta kalan her şey dondu. Vatandaşlar sokakta yürümekte zorlanıyor.

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Doğu Anadolu’da kar yağışı başladı. Erzurum’da sıcaklıklar eksi dereceleri görürken çevre illerde kardan nasibini almış durumda. Erzurum'da iki gün önce etkili olan kar ve tipinin ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk nedeniyle kentteki şadırvan ve çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kaldırımlar ve yollarda buzlanma meydana gelirken vatandaşlar yola çıkamıyor bile. 

    1 METREYİ AŞTI BİLE 

    Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Karla mücadele ekipleri, merkezde araçların park edilen alanı temizledi. 

    Kar 1 metreyi aştı, yollar buz tuttu! Açıkta kalan her şey dondu

    ARAÇLAR YOLLARDA KALDI 

    Ardahan’da ise 3 gündür kar ve tipi etkisini sürdürmekte. Yollar kapanırken Posof ilçesine giriş mevkisinde, kar ve buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda kaldı. 
    Posof Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, 3 gündür ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için harekete geçti. Vakıf görevlileri, uzun süre bekleyen araçlardakilere çorba ikram etti. Vali Hayrettin Çiçek, bazı noktalarda araçların yolda kaldığını söyledi.

    Kar 1 metreyi aştı, yollar buz tuttu! Açıkta kalan her şey dondu

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Kars'ta, çocuklar kızakla kayarak eğlendi. Kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verilen Akyaka ilçesinde, çocuklar tahtadan ve bidondan yaptıkları kızaklarla kaydı. 

    Düzenleyen: Burak Akdoğan - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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