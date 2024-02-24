Berat Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi! Eller semaya 'tövbe' için açıldı

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili, yurt genelinde dualar ile idrak ediliyor. Camiler dolup taşarken eller semaya 'tövbe' için açılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cenab-ı Hak Berat’ını alanlardan eylesin hepimizi inşallah. 5 gün sonra inşallah Ramazan’a ulaşacağız” dedi.

İslam alemi için büyük önem arz eden Berat Kandili tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde camiler dolup taştı. Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat gecesinde eller semaya tövbe için açıldı.

ERBAŞ: 15 GÜN SONRA RAMAZANA KAVUŞACAĞIZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Bahçecik Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Cami’nde Çocuklarla Berat Kandili programına katıldı. Çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Erbaş, şunları söyledi:

"Berat Gecesi vesilesiyle rabbimize dua edeceğiz, tövbe ve istiğfar edeceğiz. Ve Berat’ımızı alacağız inşallah. Berat’ımızı yani affımızı almanın yolu buradan geçiyor. Cenab-ı Hak bu mübarek günlerde ve gecelerde yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Berat’ını alanlardan eylesin hepimizi inşallah. Cenab-ı Hak şuanda başta Filistin, Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılara Gazilere acil şifalar eylesin. Recep ve Şaban ayını idrak ettik. Şimdide Ramazan ayı yaklaştı. 15 gün kaldı. 15 gün sonra inşallah Ramazan’a ulaşacağız."

ANKARA

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ankara’da düzenlenen programla idrak edildi. Vatandaşlar Berat Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı. Melike Hatun Camii’nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında düzenlenen programda mevlitler okundu, dualar edildi, Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Yatsı namazından önce ise Berat Kandili hakkında vaaz verildi. Camiye gelen vatandaşlara ise Berat Kandili nedeniyle ikram yapıldı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de, Berat Kandili gecesinde camiler doldu taştı. Kırşehir il merkezinde Hoca Ahmet Yesevi Caminde, On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi müjdeleyen Berat Kandili gecesinde Müslümanlar tövbe ederek af diledi.

VAN

Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti. Berat Kandili nedeniyle camilerde Filistin ve Doğu Türkistan için de dualar edildi.

MUŞ

Muş'taki camiler, Berat Kandili dolayısıyla dolup taşarken vatandaşlar geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak etti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Berat Kandili camilerde düzenlenen programlarda 6 Şubat depremlerinde kaybedilen vatandaşlar unutulmadı. Berat Kandili dolayısıyla başta Abdülhamit Han Camii olmak üzere il genelindeki camilerde program düzenlendi. Selami Duran Kaya, "Önemli bir gün bugün. Her kandilde gelmeye çalışıyoruz. Zamanında deprem yaşadık onlar için dualarımızı ettik. Elimizden geldiğince depremde sağlıkçı olarak yardım ettik. Ölmüşlerimize dualar ettik" dedi.

HATAY'DA ELLER ÇADIR MESCİTTE SEMAYA AÇILDI

Depremin vurduğu Hatay’da Beraat Kandili gecesinde vatandaşlar, ellerini semaya açarak dualar etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yıkıma uğrayan Hatay’da, vatandaşlar Miraç Kandili nedeniyle camileri doldurdu. TOKİ Rasulullah Camisi’nin tadilatı nedeniyle vatandaşlar, caminin karşısındaki çadır mescitte bir araya gelerek ellerini semaya açarak dualar etti.