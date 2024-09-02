Beykoz'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Beykoz Riva açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu öğrenilen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riva açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı