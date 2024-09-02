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Beykoz'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beykoz&#039;da sürüklenen tekne kurtarıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beykoz Riva açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu öğrenilen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riva açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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